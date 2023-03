"Francesco Pio vive e sarà dentro ogni nostro pensiero"

La bara bianca entra nella chiesa di San Lorenzo Martire. Piangono gli amici di Francesco Pio con le magliette bianche e la foto del loro compagno di sempre. I familiari non hanno più parole. Le donne del quartiere in lacrime. Pianura saluta per l'ultima volta il ragazzo ucciso a soli 18 anni. Tra gli abitanti del quartiere c'è anche Vincenzo Castaldi, il papà di Paolo ucciso con l'amico Gigi, sotto casa, 23 anni fa. Vittime innocenti di camorra, entrambi. Un' amica di famiglia legge la lettera scritta dalla sorella di Francesco Pio: “Ti hanno portato via senza un perché. Non vedrò più il tuo sorriso, ma le nostre anime resteranno legate per sempre. Proteggi soprattutto nostra madre. Non so come potrò farcela senza di te. Hai sempre pensato a vivere al meglio la vita”. Nell'omelia il vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella chiede agli adulti di trasmettere ai giovani valori che tengano insieme il tessuto civile. Giustizia, rispetto, solidarietà. Siamo disorientati e sgomenti spiega ma come hanno scritto gli amici sulle magliette Francesco Pio vive. Per questo motivo il parroco sceglie di far suonare le campane a festa quando la bara lascia la chiesa. Il corteo funebre si ferma davanti alla casa della famiglia di Francesco Pio. Carlo, il suo migliore amico, gli regala una canzone. Applausi, palloncini bianchi e ancora lacrime.