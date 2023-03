Furti di scooter nel centro commerciale: due arresti a Quarto

In due avevano messo a segno sei furti di scooter, l'estate scorsa, tutti nel parcheggio di un centro commerciale di Quarto, provincia di Napoli. Oggi sono stati arrestati dai carabinieri di Pozzuoli.

L’attività investigativa, che si è sviluppata anche grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine alla commissione dei sei furti di scooter commessi tra giugno e settembre del 2022.

Nelle immagini fornite dai carabinieri si vede chiaramente come in pochi attimi uno dei due rapinatori riesca a manomettere il sistema di blocco della ruota anteriore di una delle moto parcheggiate e come l'altro riesca facilmente a spingere con un piede, a bordo di un altro scooter, il mezzo appena rubato.