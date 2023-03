Giffoni Sei Casali resta senza medico di base. E chi arriva scappa via

Giffoni Sei Casali resta senza medico di base. Come denunciano i cittadini, tre camici bianchi sono andati contemporaneamente in pensione a novembre. Al loro posto sono arrivati sostituti anche da Comuni lontani, come Procida, ma tutti si sono dimessi, anche per l'orario ridotto. Così al momento il comune della provincia di Salerno vive un'emergenza che colpisce soprattutto gli anziani, impossibilitati a recarsi in città lontane. Nel servizio l'intervista al sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno.