Giugliano, medico di base aggredito a calci e pugni

Pretendono un certificato per un loro parente, il medico di base si oppone e loro lo aggrediscono. E' accaduto in uno studio di Giugliano in Campania. La vittima è stata colpita con calci e pugni. Sul caso indagano i Carabinieri. Ancora un'aggressione dunque ai danni di un operatore sanitario. Lunga la lista degli episodi con vittime medici e infermieri che prestano il loro servizio nelle corsie degli ospedali. La scorsa settimana è toccato a un ginecologo al Policlinico Vanvitelli. Per cercare di arginare il fenomeno un presidio di polizia è stato inaugurato pochi giorni fa all'ospedale Pellegrini. Altri saranno istituiti al Santobono, all'Ospedale del Mare e al cardarelli.

"La situazione è ormai fuori controllo, non è possibile né accettabile proseguire in questo modo". Lancia l'allarme Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e provincia che domani, alle 10, nell'Auditorium dell'Ordine, alla Riviera di Chiaia, ha promosso una giornata di confronto e riflessione. Ci saranno rappresentanti delle istituzioni e medici che racconteranno le esperienze vissute in prima persona.