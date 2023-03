La battaglia di Giuseppe: "Ho la Sla, non lasciatemi senza assegno"

“La vita è bella e nonostante tutto non bisogna mollare”. A dirlo è Giuseppe Panico, affetto da Sla, che dalla fine del 2022 non riceve l'assegno mensile necessario per pagare l'assistenza h24 e in generale le cure per affrontare la propria malattia. Arriva così il suo appello al Governo e alla Regione Campania.

Nel servizio le interviste a Teresa Romano, moglie di Giuseppe, e Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale della Campania