Gli imprenditori di Napoli: "Più velocità nei progetti per il Pnrr"

Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali Napoli, lancia un appello affinché i progetti per l'utilizzo dei fondi del Pnrr siano definiti al più presto, al fine di non perdere un'occasione unica per l'economia campana. E, in quanto ai cantieri che tengono “in ostaggio” la città, chiede al Comune: “Ci siano tempi certi per la fine dei lavori, no a interventi che diventano un'eredità perenne di tutte le amministrazioni”.