Gli scout in memoria di don Peppe: "Un sogno che si realizza"

Don Peppe Diana era uno scout che aderiva al gruppo di Aversa. Il suo sogno era crearne uno analogo a Casal di Principe: un sogno che si è realizzato, in memoria di don Peppe, un anno fa.

Come spiega la coordinatrice Gabriella Patricolo: "Finalmente sboccia il seme di concretezza di quel giorno. Don Peppe lo sognava tanto e noi abbiamo provato a renderlo effettivo con entusiasmo per un'azione di riscatto sul territorio".

Il tutto in memoria di don Peppe, come spiega la giovane scout Federica: “Sappiamo che don Peppe è sempre stata una persona dal cuore d'oro, che ha fatto bene per il prossimo e non è rimasto in silenzio. Essere scout qui è un sogno che si avvera”.