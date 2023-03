Guerriglia Napoli-Eintracht, otto arresti tra i tifosi

Quattrocentosettanta i tifosi dell'Eintracht identificati tra Salerno e Frosinone, sei poliziotti feriti, otto i tifosi in manette con daspo da 5 a 8 anni. E altri arresti potrebbero arrivare nelle prossime ore. Questo il bilancio, ancora parziale, degli incidenti del pre e post Napoli- Eintracht di mercoledì sera. "Agli agenti rimasti feriti va la mia solidarietà e la mia vicinanza - ha dichiarato il ministro dell'interno Piantedosi. le violenze impongono una riflessione sulle contromisure". La posizione degli ultrà tedeschi è ancora al vaglio degli inquirenti, dopo gli scontri di Piazza del Gesù nel pomeriggio e in via Chiatamone nel dopo gara, con l'intervento delle forze dell'ordine "che con l'equilibrio hanno evitato il contatto tra le tifoserie" secondo il capo della polizia Giannini. Fonti investigative tedesche riportano che alcuni protagonisti delle violenze di Napoli potrebbero essere rimasti in Italia. Durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, le dure parole di condanna da parte delle autorità. Intanto, il ministero dell'Interno ha dato il via libera alla trasferta dei tifosi del Napoli per la partita con il Torino, considerata a rischio ordine pubblico. La questione violenza negli stadi e tra gruppi di tifoserie torna all'ordine del giorno.



Nel servizio la voce del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.