I 75 anni dell'IBM in Campania

Una foto di fine anni Cinquanta con alcuni camion in fila diretti al Banco di Napoli per consegnare il voluminoso calcolatore elettronico 7070 dell'IBM testimonia una presenza antica e radicata del colosso americano dell'informatica in Campania. Dall'apertura della prima sede a Napoli, in via Partenope, sono passati 75 anni. Celebrati con un incontro a Città della Scienza, in cui è stata ripercorsa la storia dell'IBM in regione, con le sedi di via Orazio, via Marina e del Centro Direzionale e con il Client Innovation Center e sono state tracciate le future prospettive di investimento dell'azienda.

Tre quarti di secolo di sinergie forti con istituzioni, centri di ricerca e università campane in cui IBM ha accompagnato lo sviluppo del tessuto produttivo campano.

Nel servizio le interviste a Stefano Rebattoni, amministratore delegato IBM Italia, Matteo Lorito, rettore dell'Università Federico II, Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania e Valeria Fascione, assessore all'Innovazione della Regione Campania