I supporter tedeschi identificati e scortati in albergo

Prime tensioni fra tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte. In un video apparso in rete è documentato un tentativo di contatto al passaggio dei pullman con a bordo i sostenitori tedeschi, scortati dalle forze dell'ordine, nella tarda serata di ieri in centro città. Si sentono urla ed insulti e si nota il lancio di alcuni fumogeni, ma senza alcuna conseguenza.

Sono poco meno di 400 i tifosi dell'Eintracht arrivati a Napoli per la gara degli ottavi di Champions, nonostante il divieto imposto per motivi di ordine pubblico. La tappa scelta per aggirare i controlli è stata Salerno, poi l'arrivo in stazione centrale a Napoli. Gli ultras tedeschi, in compagnia di alcuni tifosi dell'Atalanta con cui sono gemellati, sono stati identificati e scortati fino all'albergo dove alloggeranno. Molti hanno dichiarato di aver raggiunto Napoli per turismo.

Rimane massima l'allerta in vista della gara di stasera: particolare attenzione sul centro storico di Napoli, presidiato per evitare disordini. Il piano di sicurezza scattato finora ha retto, grazie allo sforzo della Polizia e di tutte le forze dell'ordine. L'invito ai sostenitori del Napoli è a recarsi allo stadio Maradona in largo anticipo (suggerite almeno tre ore) per i controlli che saranno accurati.