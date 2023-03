Il corallo di Jan Fabre nel cuore sacro di Napoli

L' arte contemporanea fa il suo ingresso nella Cappella del Tesoro di San Gennaro e nella Chiesa delle anime del Purgatorio ad Arco, dove grazie alla donazione di due mecenati sono da oggi esposte in via permanente due opere in corallo di Jan Fabre, artista fiammingo che ha un intenso legame con Napoli

Nel servizio le interviste a Jan Fabre, a Melania Rossi, curatrice delle installazioni, a Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputazione di San Gennaro e a Francesca Amirante, curatrice del complesso della Chiesa delle anime del Purgatorio ad Arco