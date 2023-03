Il museo ferroviario di Pietrarsa diventa laboratorio didattico per i bambini

Una giornata speciale per i bambini al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, a Portici, dove domenica 26 marzo le sale destinate a occupare i convogli storici delle Ferrovie dello Stato si sono trasformate in aule per mettere in pratica i più interessanti laboratori didattici.

Nel servizio l'intervista a Oreste Orvitti, direttore del museo.