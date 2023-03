Il Napoli vuole riprendere la corsa, i granata restare aggrappati alla salvezza

Settimana di allenamenti per il Napoli senza impegni infrasettimanali: bisogna ripartire in campionato dal +15 sull’Inter e dal match di sabato con l’Atalanta dove sarà ancora assente per squalifica il portoghese Mario Rui. Il terzino non ha mai perso in stagione con gli azzurri: era assente col Liverpool in Champions e con Inter e Lazio in campionato e Cremonese in Coppa Italia. Come minimo un portafortuna. Tra i festeggiamenti del compleanno ieri e i pensieri delle due sfide casalinghe in pochi giorni, Luciano Spalletti riflette sulle contromosse da attivare per i potenziali imitatori di Sarri, perlomeno in campionato, in cui pesa il non riuscire a segnare su punizione dal limite. Andrea Colombo della sezione di Como è stato designato per dirigere l'anticipo della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma sabato alle ore 18, nello stadio Maradona, fra Napoli e Atalanta. Stasera nella principale competizione europea tocca al Milan e spettatori interessati alla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham non saranno solo gli azzurri ma anche i granata, che attendono i rossoneri nel posticipo di lunedì sera al Meazza, sul campo dell’ex Stefano Pioli. Paulo Sousa vuole che i suoi mantengano la stessa attitudine e la stessa grinta mostrata a Genova contro la Sampdoria. Arbitrerà La Penna.