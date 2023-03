Il prefetto di Napoli: “Nel weekend controlli rafforzati”

Dopo gli episodi di criminalità di sabato notte il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, annuncia che nel prossimo fine settimana sarà aumentato il numero delle forze dell’ordine in zone ritenute sensibili come gli chalet di Mergellina: “Non è però solo una questione di sicurezza – ha dichiarato il prefetto – ma di educazione: se i giovani escono armati e abbiamo un tasso di dispersione scolastica così alto, vuol dire che bisogna agire molto più in profondità”.

Videosorveglianza, in arrivo i finanziamenti. Sulla gara di Champions Napoli-Eintracht Francoforte un appello: “Lo sport non è violenza, a Napoli stiamo vivendo una stagione esaltante: continuiamo così”.