"Il rosaio", la villa di Anacapri che ha ispirato Edwin Cerio e Graham Greene

Tra le più importanti dimore storiche dell'isola azzurra, la casa "il rosaio" di Anacapri ha svelato i suoi ambienti al pubblico grazie alle aperture straordinarie del Fai.

250 le persone che hanno visitato la villa con tetto a cupola in perfetto stile caprese, circondata da spazi verdi realizzata da Edwin Cerio che qui scrisse "Aria di Capri", uno dei suoi libri più famosi.

A partire dagli anni Venti la dimora fu un luogo di incontro che ospitò scrittori, artisti, intellettuali e musicisti, come Claude Debussy e il futurista Tommaso Marinetti.

Non solo, fu luogo d'ispirazione per Graham Greene che qui scrisse uno dei suoi romanzi più celebri, “Il terzo uomo”, come spiegano la guida Carin Janssen e la delegata alla Cultura Fai Isola di Capri

Stefanie Sonnentag.