IL VIDEO - Chalet in fiamme, famiglia in salvo

All'alba le fiamme hanno avvolto una casa in legno di via Sorgente Trentola, a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, e si sono propagate rapidamente.

La famiglia che abita in quello chalet, padre madre e due bambini, originari della provincia di Salerno, sono riusciti a fuggire precipitosamente: hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo e fortunatamente non hanno subito conseguenze. Per loro solo un grande spavento.

Impegnativo l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino, scattato alle cinque del mattino, con una squadra della sede centrale del capoluogo e una del distaccamento di Montella e due autobotti di supporto.

Le operazioni sono durate oltre quattro ore, le fiamme sono state domate e l'area è stata messa in sicurezza. Sono ora in corso le indagini per capire cosa abbia originato il rogo: è possibile che sia scaturito dal mancato spegnimento del camino.