IL VIDEO - Gli ultrà tedeschi devastano il centro storico di Napoli

Scene di guerriglia urbana. Sono quelle che si sono vissute circa un'ora fa a Napoli, a piazza del Gesù, nel centro storico, dove sono venute in contatto frange violente dei tifosi dell'Eintracht e del Napoli, in una vigilia della gara di Champions davvero infuocata.

Decine le persone con il volto coperto da caschi. L'epicentro degli scontri è stata Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, con lancio di oggetti e bidoni della spazzatura rovesciati. È proprio in quella strada che è stata incendiata un'auto della Polizia.

Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi, che da stamattina in corteo avevano raggiunto piazza del Gesù dal lungomare, dovevano salire sui bus che li avrebbe riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto sono comparsi diverse decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la Polizia, in assetto antisommossa, era impegnata a dividere le fazioni e a disperdere gli ultras. Obiettivo che è stato raggiunto solo dopo una mezz'ora di altissima tensione, anche grazie al lancio di diversi lacrimogeni.

Già in mattinata si erano verificati alcuni tafferugli a piazza del Plebiscito mentre sulla riviera di Chiaia i tifosi tedeschi avevano aggredito alcune persone che filmavano il loro corteo e avevano strappato alcune bandiere del Napoli. La tensione ovviamente è destinata a restare a livelli importanti per tutta la serata, anche perché sarebbero circa 600 i tifosi tedeschi giunti in città senza il biglietto per accedere allo stadio. E non si sa ancora dove si recheranno per provare ad assistere alla gara.