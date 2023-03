IL VIDEO - Il corteo dei tifosi tedeschi lungo la Riviera di Chiaia

Sale la tensione in vista della sfida di Champions di stasera al Maradona. I tifosi dell'Eintracht Francoforte sono sul lungomare di Napoli, sotto l'occhio delle forze dell'ordine, ma liberi di andare in giro per la città.

Secondo quanto si apprende da fonti delle forze dell'ordine i circa 600 tifosi presenti all'hotel Continental non hanno i biglietti per lo stadio Maradona dove stasera si disputerà il match di ritorno degli ottavi di Champions League e l'incognita è se e dove assisteranno alla partita.

I dirigenti dell'albergo hanno spiegato all'ANSA che l'incontro non viene trasmesso sugli schermi delle camere né sulle tv dei luoghi comuni dell'hotel. Restano quindi diverse possibilità per i tifosi tedeschi: provare a dirigersi comunque verso lo stadio, oppure ritrovarsi in ristoranti o pub in città dove viene trasmessa la partita in tv.

Intanto il gruppo di circa 600 tifosi dell'Eintracht arrivati a Napoli si è mosso in corteo dall'hotel Continental, dove alloggiano i supporter, sul lungomare della città battendo le mani e urlando cori a sostegno della squadra di Francoforte. Le forze dell'ordine controllando a distanza.