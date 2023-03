IL VIDEO / L'arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli

300 tifosi tedeschi, partiti dalla stazione di Salerno alle 17,30, hanno raggiunto Napoli e, dalla centrale, sono stati controllati e scortati dalla polizia - in tenuta antisommossa - che li ha accompagnati in città. Nei video amatoriali i cori dei tifosi dell'Eintracht sulle banchine di piazza Garibaldi.

Per l'atteso match di Champions League il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città di Francoforte. I sostenitori tedeschi arrivati erano in possesso di regolare biglietto del treno e di prenotazione in alberghi cittadini.