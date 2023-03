IL VIDEO/Allacci abusivi per acqua e luce, denunciati

Rubavano acqua ed energia elettrica tramite allacci abusivi collegati agli impianti idrici e della rete elettrica pubblica: tre persone sono state denunciate per furto aggravato dalla guardia di finanza di Napoli, nel corso di mirati controlli finalizzati ad accertare eventuali manomissioni e il furto su utenze idriche ed elettriche nei comuni a Nord di Napoli. In particolare, i militari del Gruppo di Giugliano in Campania, insieme al personale tecnico delle società di distribuzione chiamato a supporto degli interventi, hanno verificato la presenza presso un condominio di Marano di Napoli, mediante bypass artigianali realizzati con tubazioni in rame e ferro, di due allacci abusivi diretti alla rete idrica pubblica, che consentivano il prelievo fraudolento e illimitato di acqua

potabile senza contabilizzazione dell'apposito misuratore. Nel corso di un ulteriore accesso presso un bar di Villaricca, le Fiamme Gialle hanno individuato l'allaccio non autorizzato a un misuratore cessato e illecitamente "riarmato", posto in una cabina all'esterno del locale che permetteva all'attività commerciale il rifornimento di energia elettrica.