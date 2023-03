Il volto di Massimo Troisi torna al Rione Sanità

Lo scorso gennaio era stata distrutta, fatta a pezzi. Per un paio di mesi si è lavorato per ripararla e ora l'opera dello street artist Mario Schiano, che ritrae il volto di Massimo Troisi, è stata sistemata di nuovo lungo il vicolo della cultura del Rione Sanità a Napoli. Il lavoro, tornato integro ma con le sue cicatrici, è stato mostrato in anteprima al pubblico all'interno della Cappella Pappacoda di Largo San Giovanni Maggiore recentemente riaperta. In contemporanea presentato anche il libro “Oltre il respiro” di Rosaria Troisi, sorella di Massimo. “La delinquenza non può vincere contro l'arte e la bellezza - spiega Davide D'Errico presidente di ”Opportunity Onlus" che gestisce beni confiscati nel vicolo della cultura - che sono sempre più forti di chi prova con la violenza a deturpare la nostra città e il nostro futuro".