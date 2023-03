In mille alla prima edizione del B.Bike Sport Village

La carica dei mille a Valle dell'Orso è pura fonte di energia. Inesauribile, come la passione dei bambini e dei ciclisti amatoriali che hanno affollato il parco divertimenti. B.Bike sport village, prima edizione: la promozione della mobilità sostenibile è l'obiettivo istituzionale del Comune di Torre del Greco che ha patrocinato l'evento, lo si raggiunge più facilmente con il crescente amore per la bici di una regione che a maggio ospiterà quattro tappe del Giro d'Italia. Sognando di arrivarci, un giorno, i piccoli biker si godono le escursioni nel parco nazionale del Vesuvio, mentre oltre venti espositori hanno mostrato in anteprima i nuovi modelli del 2023. Non resta che salire in sella.

Nel servizio, l'intervista al testimonial della manifestazione, il cantante Paolo Belli.