Irma Testa, la campionessa torna a casa e pensa già al futuro

Il ritorno a casa di Irma Testa, nella palestra e sul ring dove ha sferrato i primi pugni.

Un'atleta e una donna che in questi anni è cresciuta tanto, ma senza mai dimenticare le sue origini: “Torre Annunziata è casa mia, qui ho le mie radici e non me le dimentico. Se sono un simbolo di riscatto? Lo sono io come tante persone che restano fuori da ambienti complicati e mafiosi, spero che le cose qui possano cambiare quanto prima”.

Il sogno ora è l'oro a Parigi 2024, ma la strada è lunga e le sfide sono tante: “Sono campionessa del mondo e intendo rimanerlo nel tempo”.