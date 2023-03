Istat, Campania sempre più vecchia

Una popolazione che invecchia e un reddito fermo al palo. È questa la fotografia che i dati Istat fanno della Campania. Dati non incoraggianti sui processi di invecchiamento che riguardano una regione famosa fino a poco tempo fa per essere la più giovane d'Italia. L'età media regionale di 43 anni è cresciuta di circa due anni rispetto al 2020. E se a questo si aggiunge la diminuzione complessiva del numero di abitanti, ecco che le ripercussioni in termini economici si fanno sentire. Altro aspetto preoccupante è quello del lavoro. Un trend condiviso con le altre regioni del sud quello sulla disoccupazione.

Nel servizio le interviste a Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat e ad Antonella Bianchino dirigente Istat area Sud.