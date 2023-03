Italia-Inghilterra: arrivano 2500 inglesi

Giovedì sera allo stadio “Maradona” ci saranno 2500 tifosi inglesi pronti a tifare la Nazionale allenata da Gareth Southgate contro l'Italia di Roberto Mancini. Questo il dato sulla prevendita emerso in Prefettura, dove si è tenuto il primo incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in vista del match tra Italia e Inghilterra. Obiettivo è scongiurare le scene di guerriglia urbana a cui si è assistito in occasione della partita tra Napoli e Eintracht Francoforte.

Alla Stazione Marittima ci sarà un punto di raccolta per i britannici. Non saranno costretti, ma invitati, a partire da qui per dirigersi, a bordo di autobus messi a disposizione da Anm e Eav, verso lo stadio “Maradona”; poi al termine della gara, attenderanno il deflusso dagli altri settori, prima di poter lasciare l'impianto di Fuorigrotta.

Sull'ipotesi di presenze di supporter del West Ham, gemellati con la tifoseria della Lazio, bocche cucite da parte delle forze dell'ordine. In Questura, ci sarà un confronto con le forze di polizia inglesi per valutare e monitorare eventuali profili di rischio.

Nel servizio, le dichiarazioni del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e del vice questore, Riccardo Caccianini.