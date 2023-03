Italia-Inghilterra a Napoli, allerta per i tifosi

Negli occhi sono ancora nitide le immagini degli scontri il giorno di Napoli-Eintracht. Piazza del Gesù, i danni agli esercizi commerciali e poi, in serata, il lungomare.

Una settimana dopo, la città si prepara a un nuovo, massiccio, arrivo di tifosi. I supporter della nazionale inglese che, giovedì sera al Maradona, sfida l'Italia per le Qualificazioni a Euro 2024.

Oltre 2.000 i sostenitori dei Tre Leoni attesi per un match già all'attenzione del Viminale. Nel pomeriggio, in Prefettura, riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica in cui saranno esaminate le misure da adottare.

"Ci sarà grande afflusso di pubblico dal Regno Unito e il nostro impegno, come sempre, sarà massimo" dice il questore, Alessandro Giuliano, in un'intervista a Repubblica.

Nel frattempo, sulla stampa inglese spunta un caso legato a una partitella. Un'amichevole tra tifosi organizzata giovedì al Cus, il Centro universitario sportivo, subito dopo l'allenamento dell'Italia. Un piccolo evento a corredo dell'appuntamento principale. Come riportano Times e Daily Mail, uno dei fan inglesi - Garford Beck, tra gli organizzatori della partitella - avrebbe ricevuto via mail minacce anonime. Circostanza che sarebbe stata riportata anche alla Figc. E ora si valuta se cancellare l'evento.