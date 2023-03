Italia-Inghilterra, gli Azzurri arrivano a Napoli

Ultimo allenamento a Coverciano, stamane. Poi, la partenza verso Napoli. E' attesa nel pomeriggio la Nazionale di Roberto Mancini. Una delegazione farà subito visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Santobono. Per il ct, invece, conferenza stampa allo stadio dalle 18:45.

La sfida con l'Inghilterra di domani sera apre le qualificazioni a Euro 2024. Per l'Italia è la 26esima volta a Napoli, la prima da quando lo stadio di Fuorigrotta è intitolato a Diego Armando Maradona.

Attenzione alta sul fronte dell'ordine pubblico. In città sono attesi 2.500 tifosi inglesi. Domani, nelle vicinanze dello stadio e in alcune aree del centro: divieto di vendita di bevande alcoliche.

Di sicurezza e modello inglese, si è discusso anche al Circolo Savoia. In un incontro con la stampa estera, organizzato da Figc e Ussi. Ma l'Inghilterra è anche il fascino delle origini. E una lunga storia di incroci sul campo in cui anche anche il Napoli è riuscito a ritagliarsi un pezzetto di gloria. Nel 76 gli azzurri vinsero la Coppa di Lega Italo-Inglese. Successo ricordato con un premio a Corrado Ferlaino, presidente dell'epoca.

Nel servizio, la voce di Philip Willan - collaboratore The Times