La Chiesa di San Giovanni a Carbonara rivive tra musica e solidarietà

Domenica 26 marzo alle 18 nella chiesa di San Giovanni a Carbonara sarà la Messa di Gloria di Mascagni a far rivivere lo splendore del tempio gotico rinascimentale partenopeo. Uno scrigno di opere d'arte da pochi mesi riaperto al pubblico. Il concerto, diretto dal maestro Giancarlo Amorelli con Walter Omaggio, Luigi Cirillo e il Coro Chorus Cordis. Al piano Maria Teresa Roncone. La serata servirà a raccogliere fondi per l'acquisto di un organo e di generi di prima necessità per le famiglie bisognose di Napoli.

Nel servizio le interviste a Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura e a Luigi Cirillo, presidente dell'associazione Nova Neapolis.