La droga? Nascosta grazie a un dispositivo elettronico

Una spina in una presa, un interruttore premuto ed ecco schiudersi il deposito delle dosi di droga. Una luce di emergenza in un condominio celava uno dei tanti nascondigli utilizzati dalla rete di spacciatori smantellata dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni. L'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato all'alba all'esecuzione di una misura cautelare a carico di 14 persone: 11 sono ora in carcere, tre ai domiciliari. Tutti accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. Un'indagine iniziata nel 2018 grazie alle segnalazioni di genitori che avevano scoperto i figli acquistare droga nelle piazze di spaccio di Maddaloni. In due anni controllando il territorio gli uomini dell'Arma avevano già arrestato in flagranza 11 persone e sequestrato importanti quantitativi di droga. Risalendo la filiera criminale si è giunti ai canali di approvvigionamento. Droga che arrivava dalla Calabria al Parco verde di Caivano per poi essere venduta a Maddaloni, Caserta, Acerra. Un giro molto remunerativo: nell'abitazione di uno degli arrestati trovati 35.000 euro in contanti. Sequestrate anche 8 vetture di grossa cilindrata. Facevano parte del parco auto di una società di noleggio costituita con i soldi della droga. Società poi chiusa dopo la vendita delle auto ad ignari acquirenti di tutta Italia che si sono visti ora notificare il sequestro.