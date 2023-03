La guerra del cielo su Napoli, le compagnie: "Troppe tasse, ripensiamo le rotte"

La tassa d’imbarco a 2 euro su ogni volo in partenza da Capodichino, decisa dal comune di Napoli, insieme all’incremento dell’addizionale Irpef, e l’aumento della tassa di soggiorno potrebbero non solo frenare lo sviluppo dell’aeroporto, ma anche avere un impatto considerevole sul turismo in Campania. Così un momento di festa, come la presentazione delle nuove rotte europee dallo scalo napoletano, diventa occasione di riflessione sugli effetti di questi costi aggiuntivi sulle strategie delle compagnie aeree.

Superare gli 11 milioni di passeggeri annui è l’obiettivo che si pone il presidente della società di gestione aeroportuale Gesac Roberto Barbieri, che conferma l’interlocuzione con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di posticipare l’introduzione della tassa d’imbarco al 2025, quando sarà operativo l’aeroporto di Salerno al fine di creare condizioni di mercato diverse. Sulla vicenda pende una notifica di ricorso al Tar che potrebbe diventare un deposito entro il 6 aprile. Il rischio è che Napoli diventi una meta sì desiderabile, ma anche meno facilmente raggiungibile da ogni parte del Mondo.