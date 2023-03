La lunga fila di fan in attesa per il concerto dei Maneskin

I biglietti erano andati esauriti già nel 2022 appena i Maneskin avevano annunciato le due date a Napoli, poi rimandate a causa della pandemia. Si recupera il il 28 e il 29 marzo al Palapartenope di Fuorigrotta e i fan si sono messi in fila dalle prime ore della mattina per accedere alla struttura dove si terrà il concerto. Accampati nel percorso delimitato dalle transenne, sono alla ricerca di qualche indizio dell'arrivo della band in città che presenterà i brani del nuovo disco oltre ai suoi più grandi successi.