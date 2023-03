La parrocchia di don Peppe: "Questo luogo continua a parlare al cuore"

La parrocchia di don Peppe Diana, una delle tappe della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è da tempo la parrocchia di don Francesco Picone.

“Al Capo dello Stato dirò grazie per essere qui oggi - spiega il parroco - Sono fiero di essere italiano, di appartenere a questa terra e di potermi identificare nel suo profilo umano e istituzionale. Questo luogo continua a parlare al cuore di tutti”.

In attesa della visita di Mattarella anche Marisa ed Emilio Diana, sorella e fratello di don Peppe, che con il Capo dello Stato condividono la sofferenza per la morte di un fratello. “Guarderò il presidente negli occhi - sottolinea Marisa - e vedrò il dolore come l'abbiamo vissuto noi in tutti questi anni”. Ma Casal di Principe deve guardare avanti: “In questi anni è stato fatto tanto - ricorda Emilio - ma serve di più: i giovani hanno bisogno di lavoro”.

Augusto Di Meo, amico di don Peppe e testimone dell'omicidio, ha scritto una lettera a Mattarella. A 29 anni di distanza, ancora non è stato riconosciuto testimone di giustizia. “Chiederò di chiudere questa ferita. Dopo 29 anni aspettiamo ancora il riconoscimento che non è più di Augusto ma è di un popolo, perché bisogna far capire al popolo che si può denunciare”.