Inclinazioni personali e sfide globali: ecco come scegliere la facoltà

Si chiama “Orizzonti” il nuovo programma di orientamento dell'università “Federico II” di Napoli, realizzato nell'ambito del PNRR insieme all'Ufficio scolastico regionale della Campania. Il processo di scelta della facoltà universitaria da frequentare, comincia da lontano. Gli incontri e le iniziative sono rivolti agli studenti di licei e istituti tecnici, a partire dal terzo anno del ciclo di scuola superiore. Perché al centro non c'è più tanto il classico “che lavoro voglio fare da grande”, ma le sfide globali che suscitano nei giovani interesse, entusiasmo e passione, tanto da generare ambizioni e aspirazioni in ambito professionale. Il programma “Orizzonti” coinvolgerà circa 11mila studenti di 80 istituti campani nell'anno scolastico in corso.

Nel servizio le interviste a Piero Salatino, delegato all'orientamento della “Federico II”, e ai docenti dell'ateneo, Nicola Zambrano ed Emiliano Grimaldi.