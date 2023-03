La stazione Bayard, un gioiello dimenticato

Nel 1839 furono terminati i lavori della ferrovia che re Ferdinando di Borbone volle per congiungere Napoli e Portici. Su quei binari il 3 ottobre di quell'anno viaggiò il primo treno italiano. Il vagone con a bordo il sovrano e i suoi sudditi partì dalla stazione Bayard e percorse 7 km in circa 9 minuti e mezzo. Un'innovazione straordinaria per l'epoca. Eppure a distanza di quasi due secoli nel luogo di quella storica partenza c'è solo abbandono e degrado. Il declino della stazione Bayard è cominciato nel 1866 quando fu costruita la stazione centrale di Napoli. Da allora nessuno si è preoccupato di recuperare il sito della prima ferrovia italiana che fu danneggiata durante la seconda guerra mondiale e poi nel terremoto del 1980. È di poco tempo fa anche il sequestro da parte dei Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio perché in quell'area invece di un museo, era nato un parcheggio abusivo.

Nel servizio le interviste ad Augusto Cracco, storico e a Gennaro De Crescenzo, presidente dell'associazione neoborbonici.