L'aeronautica militare compie 100 anni

Anche all'aeroporto militare si festeggiano i 100 anni dell'aeronautica militare italiana. Una mostra, un concerto, e un open day per gli alunni delle scuole: obiettivo reclutare piloti e manutentori. La nostra aeronautica impegnata in missioni umanitarie a sostegno della comunità anche in caso di catastrofi naturali.

Intervista al tenente colonnello Giuseppe Potenza; all'assessora all'Istruzione del comune di Napoli, Maura Striano; al responsabile del consorzio Benecon, Carmine Gambardella