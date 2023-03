Violenza a Napoli, le reazioni

“Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili”. Così ha commentato a caldo gli scontri tra tifosi e polizia il sindaco Gaetano Manfredi che ha incontrato a Palazzo San Giacomo l’ambasciatore tedesco Elbling insieme al quale hanno condannato le violenze e ribadito il forte legame tra Napoli e la Germania. Attraverso un tweet anche il ministro degli interni tedesco Nancy Faeser ha deplorato quanto accaduto nel prepartita: “i violenti e i teppisti distruggono lo sport”. Manfredi ha sentito telefonicamente il ministro dell’interno Piantedosi per sollecitare il rientro dei tifosi dell’Eintracht già nella prima giornata di domani. In merito agli scontri maggioranza a difesa dell’operato del Viminale: per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “questi non sono tifosi, ma criminali”. Fonti della Lega chiedono che sia il governo tedesco a pagare i danni causati dagli ultrà, mentre Antoniozzi di Fratelli d’Italia accusa il presidente dell’Uefa Ceferin. Opposizioni all’attacco. Il PD, per voce dei deputati De Luca e Sarracino e Articolo Uno chiamano il ministro Piantedosi a riferire alla Camera. Stessa richiesta anche per i 5 stelle che hanno presentato un’informativa a firma Carotenuto. Domani alle 8.30 riunione del comitato ordine e sicurezza in prefettura per discutere dei fatti violenti accaduti nel prepartita.