"L'entusiasmo azzurro non imbratti i monumenti"

Quella delle fontane del Seguro, in piazza Mercato, è una storia travagliata. Vandalizzate e ripulite più di una volta. Da febbraio, le sfingi sono di nuovo dipinte di azzurro. Il colore dominante in una città che si prepara alla festa per il Napoli. "Nessuno spenga l'entusiasmo, ma abbiamo cura dei nostri monumenti". L'appello del sindaco Manfredi è rilanciato con forza dalle associazioni del forum cultura.

In comune, l'osservatorio centro storico-sito Unesco monitora costantemente la situazione. L'auspicio - condiviso dalle associazioni - è che pure i giocatori del Napoli possano promuovere messaggi per il rispetto dei monumenti.

Nel servizio le interviste a Gabriella Guida - storico dell'arte, Paola Silvi - Legambiente e a Teresa Dandolo - Fiab.