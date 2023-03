Gli ultimi dati ufficiali parlano di 9.014 incidenti stradali in un anno in Campania, incidenti che hanno causato la morte di 214 persone e il ferimento di altre 12.833.

Numeri dietro i quali ci sono storie di vittime e dei loro familiari. Come quelle raccontate agli studenti nel corso degli ultimi due appuntamenti con il roadshow #siisaggioguidasicuro che ha fatto tappa nelle Università "Federico II" e "Luigi Vanvitelli".

Quattro incidenti su dieci, spiegano le statistiche, sono frutto di comportamenti errati alla guida: dalla velocità elevata al mancato rispetto della precedenza. Ma a farla da padrona sono le distrazioni, specie per i cellulari. Vite spezzate per rispondere a un messaggio in chat.

Col progetto #siisaggioguidasicuro, giunto alla nona edizione, si cerca di educare i più giovani alla guida sicura ma anche di spingerli a diffondere comportamenti corretti e responsabili al volante.

Attraverso un concorso d'idee i giovani sono chiamati a suggerire soluzioni per la sicurezza stradale - foto, video, disegni, canzoni, altre idee originali - che saranno premiate nel corso dell'evento conclusivo previsto il prossimo 17 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dove sarà realizzato un "Villaggio sulla Sicurezza Stradale" da parte degli enti istituzionali che collaborano al progetto, del Coni e dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.

Nel servizio le interviste a Maria Antonia Ciocia, direttore del Dipartimento Economia dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"; Alfonso Montella, docente di Sicurezza Stradale dell' Università degli studi di Napoli Federico II.