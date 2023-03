Lo studente dei record a Mattarella: "Basta pregiudizi su Casal di Principe"

Francesco Rocco Capasso è uno studente di Casal di Principe, con una particolarità: ha vinto il campionato nazionale di lingua italiana. Una conoscenza della grammatica e della sintassi che gli ha permesso di scrivere una bella lettera a Sergio Mattarella. In cui si è felicitato per l'imminente visita del Capo dello Stato, in programma il 21 marzo, ma ha anche auspicato che il suo paese non sia più ricordato solo per i fatti di camorra. “Abbiamo voglia di normalità”.