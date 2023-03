Lotta tra i clan di Pianura, grave il 19enne ferito a Mergellina

Ancora un agguato in un luogo molto frequentato di Napoli, soprattutto di sabato sera, gli chalet di Mergellina. I sicari esplodono diversi colpi di arma da fuoco e feriscono un diciannovenne, Antonio Gaetano. Sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in gravissime condizioni, in terapia intensiva.

Gaetano è ritenuto ai vertici del clan Esposito-Marsicano di Pianura. Un fatto di sangue che dal centro sposta quindi l'attenzione sulla periferia occidentale della città e sugli equilibri di camorra della zona. La settimana scorsa in via Torricelli, sempre a Pianura, erano le 8.30 del mattino, è stato ucciso un pregiudicato per droga, Antonio Esposito. Pieno giorno quindi, in strada diversi passanti.

Episodi che raccontano una faida non più sotterranea tra clan rivali, gli Esposito-Marsicano appunto, alleati con i Vigilia di Soccavo e i Carillo-Perfetto, per il controllo dello spaccio e delle estorsioni. Entrambi i fatti sono stati preceduti da avvertimenti: Gaetano era stato ferito in un agguato l'anno scorso. Qualche settimana fa alcuni colpi sono stati esplosi contro casa sua a scopo intimidatorio. La stessa cosa era successa due sere prima dell'omicidio Esposito, nel luogo dove poi è stato ferito a morte.