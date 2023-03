Lupo salvato sull'Ofantina

Era ferito e si aggirava impaurito lungo l'argine del fiume Ofanto. Sono stati gli addetti dell'Anas della Campania a notare l'animale, durante le attività di ispezione di ponti e viadotti. Il lupo era nei pressi del ponte ‘Ofanto I’ della strada statale 7 Appia Ofantina, nel territorio del Comune di Lioni, in provincia di Avellino. L'ingegnere Matteo Armenante ha allertato le forze dell'ordine e il servizio veterinario che ha provveduto ad accalappiare l'animale, che ha circa due anni, e a salvarlo. Ora si trova in un centro specializzato per le cure, gli sono state diagnosticate delle fratture alle zampe.