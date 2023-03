Mancini si affida a Politano per risollevare l'Italia

Nell'Italia che cerca riscatto a Malta dopo la sconfitta del Maradona con l'Inghilterra dovrebbe partire titolare questa sera Politano, che ha dato verve agli azzurri quando è entrato nella ripresa, mentre Di Lorenzo, apparso sottotono giovedì, è in ballottaggio con Darmian.

16 giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali, per chi non è partito domenica e lunedì di riposo, poi si entrerà nel vivo della preparazione della partita contro il Milan, tra una settimana esatta, prologo alla doppia sfida dei quarti di Champions. Nell'ultimo allenamento Demme e Raspadori hanno svolto lavoro individuale in campo e proseguono nel percorso di recupero.

Brutta notizia in casa Salernitana. Il difensore Bronn si è procurato un risentimento muscolare in allenamento con la sua nazionale, la Tunisia. Si valuta ora l'entità del problema. I granata, che hanno 8 punti di vantaggio sul Verona terz'ultimo, domenica prossima sono chiamati alla delicata sfida contro lo Spezia. I liguri sono quart'ultimi a tre punti proprio dall'ippocampo.

Ferma anche la serie B. Stellone ne approfitta per cercare di recuperare i numerosi infortunati, a partire da Ciano. Restano solo otto gare al Benevento terzultimo per non affondare. La prima, difficilissima, tra una settimana in trasferta contro il Bari che lotta per salire in A.