Milan - Salernitana, la carica dei duemila supporter granata

La Salernitana è pronta a salire sul palcoscenico da campioni come mister Paulo Sousa ha definito San Siro dove stasera, fischio d'inizio alle 20:45, i granata affronteranno il Milan.

Conscio della differenza di valori, l'allenatore ha invitato i suoi a crederci. Di fronte a settantamila spettatori, più di duemila in arrivo da Salerno, Sousa schiererà la Salernitana col 3-4-2-1. Non convocati Bronn, Fazio e Troost Ekong, alle prese con problemi fisici, il tecnico scioglierà i dubbi sull'undici iniziale solo poco prima del match. Sulla fascia destra Mazzocchi e Sambia si contendono una maglia. In mediana forte la candidatura di Maggiore, mentre Dia dovrebbe affiancare Candreva nel tandem alle spalle di Piatek, ex di turno, che non segna dal 5 novembre e andrà a caccia del gol perduto.

Nel servizio la voce di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana