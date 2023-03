Monaco-Napoli, mille chilometri di amore e passione

Orgoglio, passione, un senso di appartenenza che va oltre il grande amore, quello per la maglia azzurra.

Monaco di Baviera, Germania, il motore di una delle regioni più ricche d'Europa.

Mille chilometri da Napoli: una distanza che può sembrare insanabile. A ridurla ci pensano i ragazzi del Club Napoli di Monaco di Baviera

Una passione che unisce e che avvicina. Che riduce le distanze e che crea integrazione. In giro per l'Europa per seguire i colori più amati, ma il cuore resta sempre a Napoli.

E se all'ombra del Vesuvio la scaramanzia inizia a diminuire, in Baviera le cose sono diverse.

Nel servizio l'intervista ad Antonio Tufano, presidente Club Napoli Monaco di Baviera.