Schiacciato da una trave, muore un operaio di 52 anni

Schiacciato sotto una trave di ferro. E' morto così un operaio di 52 anni, mentre effettuava alcune saldature in un'azienda di costruzioni di Frattaminore, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Caivano arrivati sul posto, in via Spagnuolo, hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso e chiarire la dinamica dell'incidente. In base a quanto è emerso, la vittima, Luigi Monti, era regolarmente assunta.

La Campania piange così l'ennesima morte bianca. La settimana scorsa avevano perso la vita un imprenditore del settore edilizio, travolto da un escavatore in retromarcia a Somma Vesuviana, e un operatore ecologico che a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, è caduto dal camion dei rifiuti sul quale stava lavorando. Episodi che confermano i terrificanti dati del 2022, con 91 morti sul lavoro nell'intera regione, uno ogni quattro giorni.