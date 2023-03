Dalle cebollitas al gol alla Juve: la leggenda di Diego rivive in una pizzeria

Le tre divise delle cebollitas sono calamite per gli occhi. Quella con i bottoni ha ancora le macchie. Una pizzeria non è esattamente la prima location dove immagineresti una mostra su Diego Armando Maradona, eppure da una scommessa fatta in Qatar è partita questa pazza idea: l'Argentina ha vinto il Mondiale e nel locale di Diego Vitagliano, Antonio Luise ha portato 80 dei 400 cimeli legati al Diez.

Scarpette, cappellini, il contratto firmato da Barcellona e Napoli per l'affare del secolo, la maglia del primo scudetto e persino il pallone dello storico gol realizzato da Diego su punizione in area contro la Juve.