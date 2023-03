Movida violenta a Chiaia, i carabinieri intensificano i controlli

Ancora violenze nella notte napoletana. L'ultimo episodio nella notte tra venerdì e sabato: un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in vicoletto Belledonne, nella zona dei “baretti”, a Chiaia. Il giovane e' satto ferito all'esterno di un bar. E' solo l'ultimo di una lunga serie. Per contrastare la movida violenta i carabinieri mettono in campo più controlli ma i residenti chiedono ancora maggiore attenzione. Nel servizio le interviste al capitano dei carabinieri di Napoli centro Vincenzo Sanfilippo e a Caterina Rodinò del comitato “Chiaia viva e vivibile”.