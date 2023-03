Napoletana morta in carcere a Parigi, indaga la Procura di Roma

Le risposte ai tanti interrogativi che avvolgono il caso potrebbero arrivare dall'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Napoli. Un esame disposto dai magistrati della Procura di Roma che hanno aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte della trentaduenne partenopea Gilda Ammendola, trovata impiccata il 21 gennaio scorso in una cella del carcere di Fleury-Merogis, alla periferia di Parigi, a poche ore dall'arresto, conseguente a un procedimento penale a suo carico.

I familiari della donna, assistiti dall'avvocato Domenico Scarpone, vogliono vederci chiaro. Avevano infatti ricevuto, tramite un funzionario dell'istituto di pena parigino, la richiesta di Gilda di avere in carcere degli effetti personali di cui aveva bisogno. Poche ore dopo, però, dal penitenziario transalpino era arrivata una nuova telefonata. Quella in cui veniva annunciato il decesso.