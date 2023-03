Napoli, l'urlo di Osimhen: "Vogliamo tutto"

Luciano Spalletti di recente li ha definiti assatanati. E le parole di Osimhen al Corriere della Sera rendono ulteriormente l'idea: "Vogliamo tutto, vogliamo tutto".

La cavalcata scudetto non basta più: il cammino in Europa ha convinto il Napoli che può prendersi anche la Champions. Intanto domani, contro la Lazio, il nigeriano a segno già da otto gare di fila, punta a raggiungere per la prima volta quota 20 gol in un campionato: dieci li ha realizzati nel 2023, come nessun altro nei principali tornei continentali.

Spalletti, ovviamente, punterà su di lui e gli altri titolarissimi, per mettere ancora più al sicuro il primato e portare temporaneamente a 21 i punti di vantaggio sulle rivali, si fa per dire, più vicine.

La Salernitana ha altri obiettivi, altre esigenze e altri problemi. Domenica, sul campo della Sampdoria, sarà la prima trasferta per Paulo Sousa dopo due gare di fila all'Arechi: nel suo credo non c'è differenza, vorrà comunque una squadra propositiva, tanto più contro l'ultima in classifica. Recuperare Boulaye Dia lo aiuterà.