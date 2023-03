Napoli- Lazio, stadio Maradona verso un nuovo sold-out

Cresce l'attesa per il match contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, che nella stagione 2017-2018 andò vicinissimo all'impresa dello scudetto. Arbitrerà la gara il piemontese Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il Napoli dovrà fare a meno ancora una volta dell'infortunato Raspadori, che prosegue le terapie di riabilitazione per rientrare al più presto in campo, e di Mario Rui, squalificato per due turni dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata a Empoli. Stadio Maradona verso il sold-out, mentre i vicoli della città continuano a colorarsi d'azzurro. Un entusiasmo dilangante che però non distrae i calciatori, mister Spalletti tiene alta la concentrazione nel centro sportivo di Castel Volturno.

Atmosfera serena anche a Salerno, il ritorno alla vittoria contro il Monza all'Arechi ha ridato morale a calciatori e tifoseria. C'è fidcuia nel progetto tecnico avviato da Paulo Sousa. Granata attesi ora da due trasferte consecutive. Domenica a Genova per il match con la Sampdoria, ultima in classifica, poi il turno successivo al Meazza contro il Milan.